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Gündem Deprem bölgesi için uyarı! Meteoroloji duyurdu
Gündem

Deprem bölgesi için uyarı! Meteoroloji duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-03-23 16:36:00 - 2023-03-23 16:41:38
Deprem bölgesi için uyarı! Meteoroloji duyurdu

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yarın kuvvetli yağış beklendiği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın deprem bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çevreleri ile Malatya'nın güneyinde kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Kuvvetli yağışların cumartesi gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

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