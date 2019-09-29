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Deprem anında okunacak dua

Deprem sırasında okunacak dua nedir? İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlar büyük bir korku yaşadı. Deprem esnasında canını kurtarmak için bulunduğu binadan kendini dışarı atanlar da oldu deprem sırasında dua ve zikir edenlerde oldu. Peki deprem anında okunacak dua nedir?

29 Eylül 2019 Pazar 15:59
Deprem anında okunacak dua

İstanbul’da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlar büyük bir korku yaşadı. Deprem esnasında canını kurtarmak için bulunduğu binadan kendini dışarı atanlar da oldu deprem sırasında dua ve zikir edenlerde oldu. Peki deprem anında okunacak dua nedir?

Peygamberimiz (s.a.v) deprem gibi afetlerde hangi duayı okumayı tavsiye ederdi? İşte deprem zelzele başta olmak üzere, afet, sel gibi sıkıntı esnasında okuncak dua şöyle: Allahümmağfezni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min fevki ve euzü biazametike en uğtale tahti.

Manası: Allah’ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, üstümden ve altımdan gelecek, afetlerden zelzele gibi felaketlerden azametine sığınırım.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 15:59
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