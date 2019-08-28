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Deponun kapısını levyeyle kırdılar! 80 bin lira değerinde et çaldılar

İstanbul’un Maltepe ilçesinde kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 hırsız girdikleri et deposundan 80 bin liralık et çaldılar.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:33

Kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 hırsız, İstanbulMaltepe'de gözlerine kestirdikleri bir et deposuna girdi.

Maltepe'de et deposuna giren 3 hırsız, 80 bin lira değerinde eti çaldı. Hırsızlar, çaldıkları kilolarca eti geldikleri araca yükleyip hızla uzaklaştı. Hırsızlık anları kameraya saniye saniye yansıdı.

80 bin lira

Depo kapısını levyeyle kıran hırsızlar, burada bulunan etleri araçlarına taşımaya başladı. Hırsızlar, kilolarca etin bir kısmını da yerlerde sürükledi. Hırsızlar etleri çaldıkları esnada yüzlerini kapatmayı da ihmal etmedi. 80 bin lira değerindeki eti dakikalar içerisinde çalan hırsızlar, hızla olay yerinden kaçtı.

"Depoyu silip süpürmüşler"

İş yeri sahibi Mustafa Kayabaşı, “Sabah 7.00’de bizim kapımızı patlatıp, iki dakikada arabalarına atıyorlar. Sabah 7.00’de elemanımızı içerideki bekçi arıyor. Depoyu komple silip süpürüp kaçmışlar. Ortada kimseyi bulamadık. 80 bin lira civarında etimizi çaldılar.” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:33
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