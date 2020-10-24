Densiz Macron ateşle oynuyor

Ülkedeki ekonomi ve salgın kriziyle başedemeyen Macron, gündemi değiştirmek için İslam değerlerine saldırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün, öldürülen öğretmen Samuel Paty’nin cenaze töreninde, Hz. Muhammed’e hakaret eden karikatürlerden vazgeçmeyeceklerini dile getiren Macron, akıl almaz bir talimat vererek Hazreti Muhammed’e hakaret içerikli karikatürlerin devlet binalarına yansıtılmasını sağladı. 5 yıl önce Fransız Charlie Hebdo dergisi tarafından yayınlanan ve Hz. Muhammed’e hakaret içeren karikatürler, önceki gece Montpellier ve Toulouse şehirlerindeki devlet kurumlarına ait binalarda gösterildi. Fransız devletinin resmi olarak, peygambere hakaret etmesi geniş tepki topladı.



Bu arada; Fransız vekil Clementine Autain, artan İslam karşıtlığına ilişkin, “Bu ülke aklını mı yitirdi?” diyerek Müslümanların hedef gösterilmesine tepki gösterdi.