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Aktüel

Denizlispor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-07-01 16:49:15 -
Denizlispor'da Gaziantep FK maçı hazırlıkları

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 30. haftasında 3 Temmuz Cuma günü Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek olan Yukatel Denizlispor hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yukatel Denizlisporlu futbolcular, Gaziantep FK müsabakasının hazırlıklarını, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirdi.

Sakatlıkları sona eren Recep Niyaz ve Ogenyi Onazi takımla çalışmalara başladı.

Bu arada Gaziantep FK maçı öncesi teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına Kovid-19 testi uygulandı.

Test sonuçları yarın belli olacak.

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