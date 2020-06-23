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Spor

Denizlispor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-06-23 12:30:18 -
Denizlispor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları sürüyor

DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 29. haftasında 28 Haziran Pazar günü Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basına kapalı idman gerçekleştirdi. İdmanda ısınma ve kuvvet çalışmaları yapıldı.

Sakatlıkları süren Recep Niyaz ile Ogenyi Onazi'nin takımdan ayrı çalıştığı ve bu iki oyuncunun Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecekleri belirtilirken, bir süre önce bağırsak operasyonu geçiren Isaac Sackey'in ise iyileştiği aktarıldı.


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