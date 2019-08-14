Denizlispor'da 9 sezon sonra Süper Lig heyecanı





İZMİR (AA) - ALİ KORKMAZ - Süper Lig'de en son 2009-2010'da mücadele eden Yukatel Denizlispor, 9 sezon aradan sonra döndüğü ligde 20. kez yer alacak.

Süper Lig'de ilk olarak 1983-1984'te boy gösteren Denizlispor, 5 sezon üst üste ligde yer aldıktan sonra küme düştü. Daha sonra 1994-1995'te Süper Lig'e dönen yeşil-siyahlı ekip, 3 sezon sonra tekrar lige veda etti.

1999-2000'de tekrar Süper Lig'de mücadele eden Denizlispor, kesintisiz olarak 11 yıl yer aldığı ligde elde ettiği başarılı sonuçların yanında 2002-2003'te o zamanki adıyla UEFA Kupası'nda son 16 turuna kadar yükseldi. Ege temsilcisi o sezon kupayı kazanan Portekiz ekibi Porto'ya yenilerek organizasyondan elenmişti.

Geçen yıl teknik direktör Osman Özköylü yönetiminde başladığı sezonu Yücel İldiz'le bitiren yeşil-siyahlı ekip, TFF 1. Lig'de şampiyon olarak 9 yıl aradan sonra Süper Lig'e döndü.





- Süper Lig'de 654 karşılaşmaya çıktı





Ligde daha önce 19 sezonda 654 karşılaşmaya çıkan yeşil-siyahlı ekip, 202 galibiyet, 174 beraberlik ve 278 mağlubiyet aldı.

Bu müsabakalarda 806 gol atan yeşil-siyahlı ekip kalesinde 932 gol gördü.

Bu sezon mücadele edeceği takımlardan 14'üyle daha önce ligde karşılaşan Yukatel Denizli ekibi, Alanyaspor, Gazişehir Gaziantep ve Yeni Malatyaspor'la ilk kez Süper Lig'de rakip olacak.





- Kasımpaşa'ya karşı galibiyeti yok





Süper Lig'de daha önce Kasımpaşa ile 4 maça çıkan ve rakibini hiç mağlup edemeyen Ege temsilcisi bu müsabakalarda 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı.

Ege Bölgesi'nin diğer temsilcisi Göztepe'ye karşı 6 maçta hiç yenilmeyen yeşil-siyahlı ekip, 6 müsabakada 4 galibiyet ve 2 beraberlikle sahadan ayrıldı.

En çok Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü ve Trabzonspor'la karşılaşan Yukatel Denizlispor, Beşiktaş ve Fenerbahçe karşısında yüzde 11, Galatasaray karşısında ise yüzde 13'lük galibiyet oranlarına sahip.

Yeşil-siyahlı ekibin Süper Lig'de bu sezon bulunan rakiplerine karşı daha önce aldığı sonuçlar şöyle:

Takımlar O G B M A Y Antalyaspor 24 7 8 9 32 37 Beşiktaş 38 4 8 26 32 68 Çaykur Rizespor 20 9 4 7 29 20 Fenerbahçe 38 4 9 25 33 87 Galatasaray 38 5 9 24 34 71 Gençlerbirliği 38 14 12 12 66 59 Göztepe 6 4 2 0 12 6 Kasımpaşa 4 0 1 3 4 8 Kayserispor 14 6 3 5 14 15 Konyaspor 12 5 4 3 19 18 Medipol Başakşehir 6 3 0 3 9 8 MKE Ankaragücü 38 6 16 16 37 53 Sivasspor 10 3 1 6 11 13 Trabzonspor 38 6 7 25 27 57



