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Spor Denizlispor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
Spor

Denizlispor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-24 13:16:33 -
Denizlispor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 15. haftasında 27 Aralık Pazar günü evinde MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çalıştı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyen oyuncular, rejenerasyon antrenmanı yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve koşu ile başladıkları antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

Yeşil-siyahlı ekipte, tedavileri devam eden Neven Subotic, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek özel program dahilinde çalıştı. Tedavisi sona eren Costel Pantilimon ise antrenmana katıldı.

Yukatel Denizlispor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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