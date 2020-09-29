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Spor Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Spor

Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-09-29 21:17:56 -
Denizlispor, Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 4. haftasında 4 Ekim Pazar günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Fraport TAV Antalyaspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular, çalışmayı yenilenme koşusuyla tamamladı.

Diğer futbolcular ise koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışması yaptı. Şut ve orta çalışmalarının ardından antrenman sona erdi.

Ayak bileğinde bağ yaralanması bulunan ve tedavisi devam eden Fede Varela ise fizyoterapistler eşliğinde bireysel antrenmanlara başladı.

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