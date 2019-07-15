Denizlispor kombinede indirim kampanyası süresini uzattı

Bu sezon Spor Toto Süper Lig’de mücadele edecek olan Yukatel Denizlispor sezon öncesi indirimli kombine kampanyası 31 Temmuz’a kadar uzattı.

Denizlispor’dan yapılan yazılı açıklamada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla aile tribününde de indirime gidildiği beliritldi. Sezon öncesi kapasite artırımı çalışmaları süren Denizli Atatürk Stadı’nda kombine fiyatları ay sonuna kadar B ve D üst tribün 2000, A ve E üst tribün 1000, aile tribünü 500, aile tribünü öğrenci 375, kale arkası 300, kale arkası öğrenci 250 TL olarak belirlendi.

Diğer yandan, Afyonkarahisar kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Denizlispor’un oynayacağı hazırlık maçları belli oldu. Yeşil-siyahlı ekip, ilk hazırlık maçını 18 Temmuz’da Altay ile yapacak. Ege temsilcisi daha sonra sırasıyla 26 Temmuz’da Eskişehirspor, 29 Temmuz’da Ümraniyespor, 1 Ağustos’ta ise Göztepe ile hazırlık maçına çıkacak.