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Spor Denizlispor imzayı attırdı! Savunmaya tecrübeli oyuncu
Spor

Denizlispor imzayı attırdı! Savunmaya tecrübeli oyuncu

Denizlispor, deneyimli savunma oyuncusu Leo Schwechlen ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 23:54:00 -
Denizlispor imzayı attırdı! Savunmaya tecrübeli oyuncu

TFF 1.Lig’de mücadele eden Denizlispor, takviyelerine devam ediyor.

Elinde genellikle alt yapıdan ve geçen seneden kalan oyuncuları bulunduran yeşil siyahlı ekip, transfer yasağının kaldırılmasından ardından bir çok oyuncuya imza attırdı.

Denizlispor son olarak BB Erzurumspor forması giyen 32 yaşındaki savunma oyuncusu Leo Schwechlen ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı. Deneyimli savunma oyuncusu geçen sezon Erzurumspor ile çıktığı 27 maçta 1 gol kaydetti.

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