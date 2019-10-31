Denizlispor İçel İY maçı kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Denizlispor ile İçel İY karşı karşıya geldi. Peki, Denizlispor İçel İY maçı kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Denizlispor ile İçel İY karşı karşıya geldi. Peki, Denizlispor İçel İY maçı kaç kaç bitti?
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur Denizlispor İçel İdmanyurdu karşılaşmasıyla noktalandı. İşte, Denizlispor İçel İY maçının detayları...
MAÇ SONUCU: 4-1
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tam hızıyla devam ediyor.
Denizlispor 4. turun kapanış maçında İçel İY ile karşılaştı.
Denizlispor rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti.
Denizlispor'u galibiyete taşıyan goller Sacko, Burak Çalık, Mehmet Akyüz ve Recep Niyaz'dan geldi.
İçel İdmanyurdu'nun golünü ise Mustafa Özkaya kaydetti.
Bu sonuçla kupada bir üst tura çıkan taraf Denizlispor oldu.