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Spor

Denizlispor genç oyuncunun sözleşmesini uzattı

Yukatel Denizlispor'un başarılı oyuncularından Recep Niyaz ile mukavele yenilendi. Yeşil-siyahlı takımda sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan Niyaz, 2 yıl daha uzatılması konusunda anlaşmaya vardı.

Yeniakit Publisher
2020-08-11 10:41:00 -
Denizlispor genç oyuncunun sözleşmesini uzattı

Denizlispor'da bir yıl daha sözleşmesi bulunan oyunculardan Recep Niyaz’la mukavele yeniledi.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren yeşil-siyahlı takım, sözleşmesi 2021 yılında sona erecek olan başarılı oyuncu Recep Niyaz’la sözleşmenin 2 yıl uzatılması konusunda anlaşmaya vardı.

Haluk Ulusoy Tesislerinde, kulüp başkanı Ali Çetin, başkan yardımcıları Salih Özcan ve Kaan Şanlıkan, Sportif Direktörümüz Burak Özsaraç ile bir araya gelen Recep Niyaz, kendisini 2023 yılına kadar olan sözleşmeye imza attı.

'İki taraf içinde hayırlı olsun'

Öte yandan, imza töreninde konuşan kulüp başkanı Ali Çetin, Denizlispor alt yapısında yetişen ve bugüne kadar takıma büyük katkı sağlayan Recep Niyaz’la sezon sonunda sona erecek sözleşmenin 2 yıl daha uzatıldığını ifade ederek, “Her iki taraf için de hayırlı olsun” dedi.

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