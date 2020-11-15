  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Denizlispor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam ediyor
Spor

Denizlispor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-11-15 12:33:41 -
Denizlispor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam ediyor

DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde idman gerçekleştirdi.

Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, daha sonra pas çalışması yaptı. Yaklaşık 1 saat süren idman, çift kale maçla sona erdi.

Sakatlıkları bulunan Özgür Çek ve Sakıb Aytaç, fizyoterapist eşliğinde idmana devam etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CANLI YAYIN! Teröristbaşı Gülen’in Aliyev’i hedef alan skandal sözleri! Canlı yayında flaş açıklamalar
Gündem

CANLI YAYIN! Teröristbaşı Gülen’in Aliyev’i hedef alan skandal sözleri! Canlı yayında flaş açıklamalar

Teröristbaşı Fetullah Gülen, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’i bakın hangi sözlerle tehdit etmişti? Erdoğan ve Aliyev danışmasıyla Aze..
Rusya F-35’i vurmanın yolunu buldu
Teknoloji

Rusya F-35’i vurmanın yolunu buldu

Rusya tarafından geliştirilen yeni bir radarla Amerikan F-35’lerinin tespit ettiği ve bunu S-400’lere entegre edip F-35’leri vurabileceği id..
'İngilizce' konuşan Ekrem İmamoğlu'na en anlamlı cevabı Beyoğlu Belediye Başkanı verdi
Gündem

'İngilizce' konuşan Ekrem İmamoğlu'na en anlamlı cevabı Beyoğlu Belediye Başkanı verdi

Türkiye'yi çat pat İngilizcesi ile dünyaya şikayet eden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na en anlamlı cevabı Beyoğ..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay