Denizlispor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam ediyor
DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde idman gerçekleştirdi.
Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanda futbolcular, daha sonra pas çalışması yaptı. Yaklaşık 1 saat süren idman, çift kale maçla sona erdi.
Sakatlıkları bulunan Özgür Çek ve Sakıb Aytaç, fizyoterapist eşliğinde idmana devam etti.