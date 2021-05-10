Denizlispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Süper Lig'de son olarak derbi maçta Beşiktaş'ı yenen ve şampiyonluk şansını son iki haftaya taşıyan Galatasaray 41. hafta maçında deplasmanda küme düşmesi kesinleşen Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Denizli GS muhtemel 11’leri…
Süper Lig’de bitime iki maç kala Denizlispor Galatasaray maçı heyecanı yaşanacak. Şampiyonluk iddiasını son maça kadar sürdürmek isteyen sarı kırmızılı takım ligden düşmesi kesinleşen Denizlispor’a konuk olacak.
Denizlispor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray açısından oldukça önemli olacak maç 11 Mayıs 2021 Salı günü oynanacak. İki takımın karşı karşıya geleceği müsabaka saat 20:30’da başlayacak ve Bein Sports ekranlarından canlı izlenebilecek.
Denizlispor Galatasaray muhtemel 11’leri
Denizlispor: Abdulkadir, Özer, Muhammet, Mustafa, Sakıb, Murawski, Sacko, Hasan, Diskerud, Sagal, Rodallega
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan Antalyalı, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Babel, Onyekuru, Falcao