Denizlispor Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Peki, Denizlispor Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti?

Süper Lig'in 8. haftasında Denizlispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Peki, Denizlispor Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Liglere verilen milli maç arası sona erdi. Ligin 8. haftasında Denizlispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. İşte, Denizlispor Fenerbahçe maçının detayları... MAÇ SONUCU: 1-2 Dk.73 Estupinan / Dk.39 Tolga, Dk.62 Muriqi Süper Lig’e şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe 8. haftada Denizlispor’a konuk oldu. Maçın 39. dakikasında Tolga Ciğerci Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Dakikalar 62'yi gösterdiğinde Vedat Muriqi durumu 2-0'a getirdi. 73. dakikada Estupinan farkı 1'e indirdi: 1-2 Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca Fenerbahçe sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Denizlispor: A. Stachowiak, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Z. Bergdich, C. Săpunaru, R. Murawski, H. Sacko, I. Aissati, M. Barrow, I. Sackey, O. Estupiñán Fenerbahçe: Altay Bayındır, H. Ali Kaldırım, M. Isla, Serdar Aziz, M. Jørgensen, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Luiz Gustavo, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi

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