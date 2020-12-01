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Spor Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Yeniakit Publisher
2020-12-01 12:28:58 -
Denizlispor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 11. haftasında 6 Aralık Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde kulüp antrenörü Kenan Atik yönetiminde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.

Tedavileri devam eden Mathieu Dossevi, Sakıb Aytaç ve Özgür Çek, takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdü.


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