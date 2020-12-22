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Spor Denizlispor, Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Spor

Denizlispor, Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 14:21:14 -
Denizlispor, Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı

DENİZLİ (AA) - Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 14. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetimindeki antrenmanda taktiksel çalışma yaptı.

Yeşil-siyahlı ekipte, tedavileri devam eden Costel Pantilimon, Sakıb Aytaç, Özgür Çek ve Neven Subotic kafilede yer almadı.

Yukatel Denizlispor'un kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Cenk Gönen, Hüseyin Altıntaş, Abdülkadir Sünger, Mustafa Yumlu, Fabiano Leismann, Muhammet Özkal, Tiago Lopes, Zakarya Bergdich, Özer Özdemir, Alihan Kalkan, Marvin Bakalorz, Ismail Aissati, Recep Niyaz, Fede Varela, Mert Sarıkuş, Eren Kıryolcu, Angelo Sagal, Mathieu Dossevi, Hadi Sacko, Hugo Rodallega, Muris Mesanovic.

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