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Spor Denizlispor, Erzurum deplasmanında puan arayacak
Spor

Denizlispor, Erzurum deplasmanında puan arayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-22 10:14:02 -
Denizlispor, Erzurum deplasmanında puan arayacak

İZMİR (AA) - Süper Lig'de geçen hafta konuk ettiği lider Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yenen Yukatel Denizlispor, 14. hafta mücadelesinde yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek düdük çalacak.

Ligde sadece 1 puan alabildiği 6 maçlık periyottan sonra teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çıktığı ilk maçta Aytemiz Alanyaspor'u 1-0'lık skorla geçen Yukatel Denizlispor, 14. haftaya 9 puan ve averajla 20. sırada girdi.

Yeşil-siyahlı ekiple aynı puana sahip ve averajla ligin son sırasında yer alan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, gol atamadığı son 4 karşılaşmada mağlup oldu. Erzurum temsilcisi, teknik direktör Mehmet Özdilek'ten sonra Hüseyin Çimşir'le de yollarını ayırdı.

Yukatel Denizlispor'da kırmızı kart cezalısı Radoslaw Murawski yarınki maçta forma giyemeyecek.

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