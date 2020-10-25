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Spor Denizlispor, Beşiktaş maçına hazır
Spor

Denizlispor, Beşiktaş maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-10-25 18:53:57 -
Denizlispor, Beşiktaş maçına hazır

DENİZLİ (AA) - Süper Lig'in 6. haftasında yarın Beşiktaş'ı konuk edecek Yukatel Denizlispor, hazırlıklarını tamamladı.

Yeşil-siyahlı ekip, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetimindeki antrenmanda, taktik çalışmaları gerçekleştirerek hazırlıklarını bitirdi.

Sakatlıkları devam eden Radoslaw Murawski, Özgür Çek ve Sakıb Aytaç kamp kadrosunda yer almazken, tedavisi tamamlanan Fabiano Leismann'ın Beşiktaş karşısında forma giyebileceği belirtildi.

Denizli Atatürk Stadı'nda yarın saat 20.00'de oynanacak Yukatel Denizlispor-Beşiktaş karşılaşmasında hakem Alper Ulusoy düdük çalacak.

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