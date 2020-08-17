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Spor

Denizlispor, Alman Marvin Bakalorz ile anlaştı

Yeniakit Publisher
2020-08-17 16:37:20 -
Denizlispor, Alman Marvin Bakalorz ile anlaştı

DENİZLİ (AA) - Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, orta saha oyuncusu 30 yaşındaki Marvin Bakalorz ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde konuşan kulüp başkan yardımcısı Levent Çaputçu, futbolcunun takıma Almanya'dan geldiğini söyledi.

Marvin Bakalorz'un başarılı bir futbolcu olduğuna değinen Çaputçu,"Amacımız Denizlispor'u güçlendirmek. İyi transferler yaparak Denizlispor'u iyi yerlere getirmek. Bunun içinde yeni oluşumlar var. Dolayısıyla herkes için hayırlı ve uğurlu olur. İyi hazırlanarak güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Umarım hedeflerimize ulaşırız." dedi.

Marvin Bakalorz ise uzun zamandır Türkiye'de oynamayı düşündüğünü belirterek, "Zaten Türk mahallesinde büyüdüm ve Türk arkadaşlarım vardı. Hocayla ve sportif direktörümüzle çok iyi görüşmelerimiz geçti. 2 gündür buradayız. İnsanlar çok sıcak kanlı ve misafirperver. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. " diye konuştu.

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