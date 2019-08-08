Denizli’nin Bozkurt ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 6 olarak açıkladı.
Denizli’nin Bozkurt ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi.
08 Ağustos 2019 Perşembe 14:43
Denizli’nin Bozkurt ilçesi merkezli bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 6 olarak açıkladı.
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