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Yerel Denizli’nin 28. Dönem Milletvekilleri belli oldu
Yerel

Denizli’nin 28. Dönem Milletvekilleri belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-05-15 06:23:00 -
Denizli’nin 28. Dönem Milletvekilleri belli oldu

13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre Denizli’nin milletvekilleri netleşti.

13. Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde Denizli’de kurulan 2 bin 459 sandıkta 794 bin 714 seçmen oy kullandı.

Seçimin kesin olmayan sonuçlara göre Denizli’de AK Parti aldığı yüzde 33,73’lük oy oranı ile 3, CHP aldığı yüzde 32,1’lik oy oranı ile 3 ve İYİ Parti’de aldığı 14,29’luk oy oranıyla 1 milletvekili çıkardı.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 43.89, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 48.36, Sinan Oğan yüzde 7.09 ve adaylıktan çekilen Muharrem İnce’de yüzde 0.67’lik oy oranıyla seçimi tamamladı.

Kaynak: AA

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