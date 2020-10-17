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Aktüel Denizli'deki Yayla Gölü'nde su seviyesi düştü
Aktüel

Denizli'deki Yayla Gölü'nde su seviyesi düştü

Buldan ilçesindeki 1155 rakımlı Süleymanlı Yaylası'nda bulunan ve haziran ayında Doğal SİT ilan edilen gölde su kaybı nedeniyle kıyı kesimi 30 metre çekildi - Buldan Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Sait Yalçın: - "Gölün derinliğinde DSİ verilerine göre 130 santimetre bir düşüş oldu. Bu da son 20 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-17 10:56:53 -
Denizli'deki Yayla Gölü'nde su seviyesi düştü

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde kesin korunacak hassas alan ilan edilen Yayla Gölü'nde gözle görülür şekilde su kaybı yaşanıyor.

Kent merkezine 54 kilometre, ilçeye ise 8 kilometre uzaklıktaki 1155 rakımlı Süleymanlı Yaylası'nda bulunan ve 28 Haziran'da "Doğal Sit Alanı" olarak tescillenen göl, doğal güzellikleri ve huzur veren ortamıyla her yıl çok sayıda doğaseveri ağırlıyor.

Yaklaşık 466 dekar alana sahip olan ve üzerinde açan nilüfer çiçekleriyle ilgi gören göl, 34 türden kuşa da ev sahipliği yapıyor.

Son aylarda mevsimler etkiler nedeniyle önemli ölçüde su kaybı yaşanan gölde kıyı kesiminin 30 metre çekildiği görülüyor.

Buldan Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Sait Yalçın, AA muhabirine göldeki su seviyesinin kritik seviyede gerilediğini söyledi.

Gölün yağışla beslendiğini anlatan Yalçın,"Gölün derinliğinde DSİ verilerine göre 130 santimetre bir düşüş oldu. Bu da son 20 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor. Kış mevsiminde yağışların başlamasıyla gölün tekrar muhteşem manzarasına dönmesini bekliyoruz." dedi.

Göl kenarında gezinti yapan Rafet Oltulu, tavsiye üzerine geldikleri gölün manzarasına hayran kaldıklarını belirterek, "Havası ve insanın için ferahlatan ortamıyla çok güzel. Suyu çekilse de muhteşem manzarası var." dedi.

İlçeden ailesiyle birlikte gelen Seçil Hız ise her hafta sonu göle gezmeye geldiklerini, bu yıl suların çekildiğini görmenin kendilerini üzdüğünü ifade etti.

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