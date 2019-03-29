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Denizli'deki uyuşturucu baskını! 5 kişi tutuklandı

Denizli'nin Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 kişi, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

29 Mart 2019 Cuma 17:02
Denizli'deki uyuşturucu baskını! 5 kişi tutuklandı

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün, sabahın erken saatlerinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel eğitimli narkotik köpeği 'Evlat'ın da kullanıldığı operasyonda, önceden belirlenen 3 adrese baskın yapıldı. Evlerde yapılan aramalarda, satışa hazır halde, 45 gram kubar esrar, 19 gram metamfetamin, 6 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen 20 bin 900 lira nakit para ele geçirildi. Operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 17:10
  1. Denizli İl Jandarma Komutanlığı
  2. uyuşturucu operasyonu

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