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Denizli'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 22 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-06 19:53:01 -
Denizli'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 22 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 36 şüpheliden 22'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden getirilen uyuşturucuyu kent merkezinde satmaya çalıştığı öne sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerindeki aralamalarda, duş kabini ve lamba duyu gibi çeşitli yerlere gizlenen 375 gram eroin, 215 gram sentetik uyuşturucu, 37 uyuşturucu nitelikli hap, 4 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde satışından sağlandığı değerlendirilen 9 bin 60 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 22'si tutuklandı, 14'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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