  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı
Aktüel

Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-14 17:51:25 -
Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 11 zanlı tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 zanlıdan 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda 19 şüpheliyi yakaladı.

Operasyon kapsamında şüphelilerin ev ve otomobilleri arandı. Narkotik köpeği Jibby'nin de katıldığı aramalarda, bir otomobilin vites kutusunun altında 43 gram satışa hazır halde paketlenmiş kokain bulundu.

Evlerde yapılan aramada ise 3 kilogram sentetik kannabinoid, 1337 gram esrar, 9 sentetik hap, 221 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve 9 fişek ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Adliyeye götürülen DEAŞ'lı böyle bağırdı:
Gündem

Adliyeye götürülen DEAŞ'lı böyle bağırdı: "Süleyman Soylu'yu aldırtacağım!"

Bursa ve Mersin’de gözaltına alınan terör örgütü DEAŞ sempatizanlarından birisi adliyeye götürülürken ''Süleyman Soylu'yu aldırtacağım'' diy..
Hakkari'den acı haber
Gündem

Hakkari'den acı haber

Hakkari'de bir jandarma astsubayın şehit olduğu, 2 teröristin ise ölü ele geçirildiği bildirildi.

Dünyada sayılı ülkelerde bulunuyor! Türkiye'nin denizlerdeki yeni gücü böyle görüntülendi
Ekonomi

Dünyada sayılı ülkelerde bulunuyor! Türkiye'nin denizlerdeki yeni gücü böyle görüntülendi

Türkiye'nin denizlerdeki sondaj çalışmalarında çıkaracağı gazı depolayacak olan Ertuğrul Gazi gemisi görücüye çıktı. 170 bin metreküp likit ..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı