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Yerel Denizli’de traktör kazasında 2 kişi hayatını kaybetti
Yerel

Denizli’de traktör kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
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Denizli’de traktör kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Denizli’nin Honaz ilçesinde bir otomobilin traktörün römorkuna arkadan çarpması sonucu Mehmet Yenitürk (48) ile eşi Nurcan Yenitürk (45) yaşamını yitirdi. Römorkta bulunan dört kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Denizli-Honaz kara yolunun Karakurt Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Honaz yönüne giden otomobil, Mehmet Yenitürk’ün kullandığı 20 H 4475 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör takla attı, otomobil ise savrularak yoldan çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Karakurt Mahallesi Denizli-Honaz kara yolunda meydana geldi. Denizli’den Honaz istikametine giden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, önünde seyir eden Mehmet Yenitürk idaresindeki 20 H 4475 plakalı traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle traktör takla atarken, otomobil savrularak yoldan çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EŞLERDEN BİRİ OLAY YERİNDE DİĞERİ HASTANEDE ÖLDÜ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, traktör sürücüsünün eşi Nurcan Yenitürk’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Mehmet Yenitürk ile römorkta bulunan 4 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi ve Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sağlık durumu ağır olan traktör sürücüsü Mehmet Yenitürk, kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kazada ölü sayısı 2’ye çıkarken, hastanelere kaldırılan 4 yaralının tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerinde jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası hayatını kaybeden Nurcan Yenitürk’ün cenazesi de otopsi için Adli Tıp Kurumu Denizli Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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