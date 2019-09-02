Denizli'de trafik kazaları: 12 yaralı Denizli'nin Buldan, Kale ve Pamukkale ilçelerindeki trafik kazalarında 12 kişi yaralandı.

Erdal Birgül idaresindeki minibüs, Buldan ilçesi Dımbazlar Mahallesi yakınlarında yoldan çıktı. Kazada minibüs sürücüsü ile araçtaki bir kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Buldan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otomobil tarlaya devrildi Kale ilçesinde Joseph Walter Wipfli (54) idaresindeki otomobil, Solmaz Mahallesi yakınlarında mısır tarlasına devrildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı araçtan çıkartılan İsveç vatandaşı Wipfli, Tavas Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Minibüs devrildi Pamukkale ilçesinde sürücüsü henüz belirlenemeyen minibüsün Irlıganlı Mahallesi'nde devrilmesi sonucunda 9 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı.

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