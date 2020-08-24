Denizli'de terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı
DENİZLİ (AA) - Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Suriye'de örgüt içerisinde yer aldığı, çatışma bölgelerinde faaliyet gösterdiği öğrenilen şüphelinin yasa dışı yollardan Türkiye'ye geldiğini ve Denizli'de bulunduğunu tespit etti.
Emniyet ekiplerince başlatılan çalışma sonucu gözaltına alınan zanlı, sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.