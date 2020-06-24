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Aktüel

Denizli'de terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-24 12:41:24 -
Denizli'de terör örgütü DEAŞ üyesi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının DEAŞ'a yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde Suriye'de faaliyette bulunduktan sonra Türkiye'ye geldiği ve Denizli'de hücre evinde saklandığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda, DEAŞ üyesi Irak vatandaşı zanlı gözaltına alındı.

Zanlının ikametindeki aramada, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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