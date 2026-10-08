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Yerel Denizli'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheliden 10'u tutuklandı
Yerel

Denizli'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheliden 10'u tutuklandı

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Denizli'de sokak satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheliden 10'u tutuklandı

Denizli'de torbacılara yönelik eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Aramalarda toplam 525 gram metamfetamin ele geçirildi.

Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcıları ile organizasyonlara yönelik yürüttüğü planlı çalışma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 525 gram metamfetamin ele geçirildi

Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda 14 parça halinde toplam 525 gram metamfetamin bulundu. Kâğıda emdirilmiş 3 bin 538 kullanımlık sentetik kannabinoid (uç) 15 parça halinde ele geçirildi; 38 adet sentetik ecza hap, 6 parça halinde 3,45 gram eroin ve 3,50 gram esrar da aramalarda bulunan maddeler arasında yer aldı. Aramalarda ayrıca 2 hassas terazi, 1 makas ve uyuşturucu madde kullanma aparatları ele geçirildi.

Şüpheliler TCK 188'den adli makamlara sevk edildi

Gözaltına alınan 12 şüpheli, TCK'nın 188. maddesi kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 10'u tutuklandı; 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 kişi ise serbest bırakıldı.

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