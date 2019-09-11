Denizli’de parkta bıçaklı kavga: 1 yaralı Denizli’de iki grup arasında yaşanan kavgada yabancı uyruklu bir genç bıçaklanarak yaralandı.

Denizli’de iki grup arasında yaşanan kavgada yabancı uyruklu bir genç bıçaklanarak yaralandı.

Olay Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi’ndeki Atalar Parkı’nda meydana geldi. Görgü tanıkların iddialarına göre, parkta aralarında yabancı uyruklu şahıslarında bulunduğu iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada A.K. isimli şahıs iddialara göre, yabancı uyruklu Samihollah Safari (20) isimli kişiyi bıçakla yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri Safari’yi ambulans ile Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Olayın ardından A.K. ise polis tarafından gözaltına alınırken olayla ilgilisoruşturma başlatıldı.

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