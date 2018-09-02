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Denizli’de otomobil takla attı: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Çivril ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı, kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

02 Eylül 2018 Pazar 12:12
Denizli’de otomobil takla attı: 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Dinar Uşak karayolunda seyreden ve sürücüsü belirlenemeyen 64 SK 087 plakalı otomobil, Çivril kavşağına yaklaştığında savrularak takla attı.

Yolun kenarında bulunan sulama kanalına girerek tarlaya uçan araçta bulunan üç kişi araçtan fırladı. Araçta bulunanlardan Halil Gündüz olay yerinde, Ramazan Aydın (23) kaldırıldığı Çivril Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. İsmi öğrenilemeyen diğer yolcu da olay yerine çağrılan ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadın burada yapılan ilk tedavisinin ardından Denizli Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 12:12
  1. Uşak
  2. Denizli
  3. Aydın
  4. DENİZL
  5. ÇİVRİL
  6. OTOMOBİL
  7. KAZA
  8. ÖLÜ
  9. YARALI

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