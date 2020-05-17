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Denizli’de minibüs otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Denizli’de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 13:13:24 -
Denizli’de minibüs otomobille çarpıştı: 2 yaralı

Denizli’de kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.


Olay, Sümer Mahallesi İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Belediye ekiplerinin üst yapı çalışmasından dolayı trafiğin kontrollü sağlandığı bölgede yaşanan kazada, Figen Ç. idaresindeki 20 RP 663 plakalı otomobil, Bedr, G. yönetimindeki 20 ZT 460 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil yaklaşık 10 metre ilerde durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan her iki araç sürücüsünü de ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.


Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale dönerken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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