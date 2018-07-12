Denizli'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var
Serinhisar ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.12 Temmuz 2018 Perşembe 20:19
Denizli'den Antalya yönüne giden Hasan Hüseyin Tutar yönetimindeki 07 ERR 64 plakalı otomobil, Serinhisar ilçesi girişinde şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Tutar ile yanında bulunan Yunus Keseroğlu (26) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Keseroğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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