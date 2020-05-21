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Denizli'de kontrolden çıkan otomobil bahçeye girdi

Yeniakit Publisher
2020-05-21 00:47:16 -
Denizli'de kontrolden çıkan otomobil bahçeye girdi

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, 5 katlı apartmanın bahçesine girdi.

Mehmetçik Mahallesi Mustafa Alper Caddesi'nde Ali Erim iradesindeki 51 ABD 254 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce Ulus Caddesi'ndeki refüje çarptı, daha sonra apartmanın bahçesine düştü.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü Erim, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, aracın düştüğü yerden çıkartılması için çekici çağrıldı.

Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada, araçta ve bahçede hasar oluştu.

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