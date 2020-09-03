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Aktüel Denizli'de kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı
Aktüel

Denizli'de kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 17:27:54 -
Denizli'de kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 2 kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak yaklaşık 1 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı öne sürülen ve Şanlıurfa'da gözaltına alınan 2 kişi cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şikayetler üzerine, kentte dolandırıcılık yaptığı tespit edilen iki kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kendilerini savcı ve polis olarak tanıtan zanlıların, telefonla irtibat kurdukları ve "Hakkınızda kara para aklamak ve FETÖ'ye üye olmak suçlarından dava açıldı" diyerek korkuttukları kişileri, yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

Güvenlik kamerası ve şüphelilerin kullandığı otomobile ait Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlıların kimliklerini belirledi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli yürütülen operasyonda 2 zanlı, Şanlıurfa'da yakalandı.

Denizli'ye getirilen zanlılar, sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


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