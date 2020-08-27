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Aktüel Denizli'de kayıp alzaymır hastası ölü bulundu
Aktüel

Denizli'de kayıp alzaymır hastası ölü bulundu

Yeniakit Publisher
2020-08-27 01:15:23 -
Denizli'de kayıp alzaymır hastası ölü bulundu

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 21 gündür kayıp olan alzaymır hastasının, ormanlık alanda cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, Küçükdere Mahallesi'nde 4 Ağustos'ta evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası Hüseyin Daştan'ı (90) arama çalışmaları devam ederken, ormanlık alanda koyun otlatan çobanlar, akşam saatlerinde bir erkek cesedi buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin Hüseyin Daştan'a ait olduğu tespit edildi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Daştan'ın cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Küçükdere Mahallesi'nde yaşayan alzaymır hastası Hüseyin Daştan'ın 4 Ağustos'ta evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamaması üzerine ailesi ertesi gün kayıp başvurusunda bulunmuştu. Jandarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince arama çalışması başlatılmıştı.



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