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Denizli'de kaybolan kız çocukları bulundu

Denizli'de 30 Ağustos'ta kayıp ihbarı yapılan iki kız çocuğu, polis ekipleri tarafından bulunarak ailelerine teslim edildi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 14:13
Denizli'de kaybolan kız çocukları bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde kayıp ihbarı yapılan iki kız çocuğu bulundu.

Alınan bilgiye göre, Murat Dede Mahallesi'nde 30 Ağustos Cuma günü ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Rabia Emere (15) ile arkadaşı Esra Badur'un (16) bulunması için çalışma yürüten polis ekipleri, kızların Kayhan Mahallesi'ndeki adreste olduğunu belirledi.

Sağlık kontrolünden geçirildiler

Polis ekiplerince evde bulunan kız çocukları, sağlık kontrolünün ardından ailelerine teslim edildi.

Baba İbrahim Emere, kızı eve döndüğü için mutlu olduğunu belirterek, polislere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 14:13
  1. Murat Dede Mahallesi
  2. Denizli'nin Merkezefendi ilçesi
  3. Rabia Emere
  4. Esra Badur
  5. sağlık kontrolü

YORUM YAZ

  • bozerenbozeren26 dk önce
    bu yeni eğitim sistemi çocuklarımızı mahvetti. 1+4+4+4 yıllık "zorunlu" eğitim sisteminden vazgeçilmesi gerekiyor sn cumhurbaşkanım. siz malazgirtte nostalji yaparken gençlik elden gidiyor!

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