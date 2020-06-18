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Aktüel

Denizli'de kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 18:17:31 -
Denizli'de kaybolan kadın için arama çalışması başlatıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çal ilçesinde haber alınamayan zihinsel engelli kadının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

İlçeye bağlı Yukarıseyit Mahallesi'nde yaşayan Ümmü Ceylan (54) sabah saatlerinde aile bireylerinin evde olmadığı sırada dışarı çıktı.

Son olarak komşuları tarafından görülen Ceylan'dan bir daha haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

Yakınlarının kayıp başvurusu üzerine jandarma ekipleri Ceylan'ı bulmak için arama çalışması başlattı.

Arama çalışmasına AFAD ekipleri de destek veriyor.

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