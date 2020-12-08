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Aktüel Denizli'de karantinayı ihlal eden ve yanlış bilgi veren 30 kişi için suç duyurusu
Aktüel

Denizli'de karantinayı ihlal eden ve yanlış bilgi veren 30 kişi için suç duyurusu

Yeniakit Publisher
2020-12-08 15:00:54 -
Denizli'de karantinayı ihlal eden ve yanlış bilgi veren 30 kişi için suç duyurusu

DENİZLİ (AA) - Denizli'de salgınla mücadele kapsamında karantinayı ihlal eden ve temaslı oldukları kişiler hakkında yanlış bilgi veren 30 kişi hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 30 Kasım - 6 Aralık arasında Pamukkale ve Merkezefendi ilçelerinde ikametinde olması gerekirken kurallara uymayarak dışarıya çıktığı tespit edilen 27 kişinin Kredi ve Yurtlar Kurumu'na yerleştirilerek zorunlu karantina sürelerini geçirmelerinin sağlandığı belirtildi.

Bu kişilerle temaslı olduğu kişileri bildirmeyen veya yanlış bildiren 3 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası kesildiği ayrıca söz konusu 30 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımız, karantinada olması gerekirken ikametini terk eden temaslı veya Kovid-19 teşhisi pozitif olan kişileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunabilirler. Koronavirüsle olduğu gibi, toplum sağlığını hiçe sayan kişilerle de mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecektir." ifadesi kullanıldı.

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