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Aktüel Denizli'de kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı
Aktüel

Denizli'de kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-18 09:27:22 -
Denizli'de kablo hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 kişi tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Buldan ilçesinde, kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekipleri, Kovanoluk, Yayla, Alandız ve Kurudere mahallelerinde, haberleşme ve nakil kablosu hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler bölgedeki güvenlik kamerası ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyerek şüphelileri belirledi.

Şüpheliler E.T. (33), E.T. (34) ve M.K. (39), bir telefon direğinde kablo keserken suçüstü yakalandı.

Zanlıların kullandığı otomobilinde yapılan aramada 300 metre uzunluğunda kablo ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerin ardından sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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