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Aktüel Denizli'de gözaltına alınan suç örgütü elebaşı tutuklandı
Aktüel

Denizli'de gözaltına alınan suç örgütü elebaşı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 17:38:09 -
Denizli'de gözaltına alınan suç örgütü elebaşı tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de suç örgütü kurup dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla dün yakalanan zanlı tutuklandı.

Jandarma ekiplerince Buldan ilçesindeki ormanlık alanda yakalanan E.K, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

E.K, "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, örgüte katılmak ve örgüt faaliyeti kapsamında dolandırıcılık eylemlerini gerçekleştirmek" suçlamasıyla çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının, yaklaşık 50 kişiyi araç alım satımı yoluyla dolandırdığı belirtildi.


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