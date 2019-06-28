Denizli'de göğsünden bıçaklanmış halde bulunan kişi öldü Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bıçaklanmış halde bulunan kişi yaşamını yitirdi.

Simit fırını işleten Emin Arslan (31),15 Mayıs Mahallesi Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Esnaf Sarayı arkasındaki parkta göğsünden bıçaklanmış halde bulundu. 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılan Arslan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olay yerinde bulunan suç aleti bıçak, polis ekiplerince incelemeye alındı. Öte yandan, Arslan'ın bir süre önce eski eşinin nişanlısı A.G. ile tartıştığı, ikilinin buluşmak üzere sözleştiği öğrenildi. A.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.