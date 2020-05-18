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Denizli'de evine dönmeyen yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-18 12:40:29 -
Denizli'de evine dönmeyen yaşlı adam için arama çalışması başlatıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 65 ve üzeri yaştakiler ile kronik hastalığı bulunanlara getirilen sokağa çıkma serbestisinde evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 69 yaşındaki adam için arama çalışması başlatıldı.

Fesleğen Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Kamacı (69), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma serbestisinde, evden çıktı.

Serbestinin bittiği saat 18.00'de evine dönmeyen Kamacı için yakınları kayıp ihbarında bulundu.

Kamacı'nın bulunması için arama çalışması başlatan emniyet ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Alzaymır başlangıcı olan Kamacı'nın kullandığı ilaçlar nedeniyle hafıza kaybı yaşadığı öğrenildi.


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