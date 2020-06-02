  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Denizli'de evinde arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-06-02 17:20:35 -
Denizli'de evinde arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde evine davet ettiği arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi, hastaneye kaldırıldı.

Sümer Mahallesi'nde ikamet eden Salim K. (61), evinde arkadaşı H.H.K. (65) ile alkol aldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.H.K, ekmek bıçağı ile arkadaşını vücudunun değişik yerlerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan Salim K. ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Gözaltına alınan H.H.K, işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı