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Aktüel Denizli'de eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı yakandı
Aktüel

Denizli'de eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı yakandı

Yeniakit Publisher
2020-09-09 16:51:58 -
Denizli'de eski nişanlısının bulunduğu otomobile ateş eden zanlı yakandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de, içerisinde eski nişanlısının bulunduğu otomobile silahla ateş eden zanlı ile ona yardım eden 2 kişi gözaltına alındı.

Jandarma Suç Araştırma Timi ve Pamukkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 7 Ağustos'ta içerisinde Ş.K. (23) adlı kadının bulunduğu otomobile ateş edilmesine ilişkin başlatılan soruşturmayı tamamladı.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı olay sonrası bölgedeki güvenlik kameralarını izleyen jandarma, şüphelilerin E.K. (38), R.S. (45) ve D.K. (24) olduğunu belirledi.

Zanlılardan E.K, R.S. ve D.K, Kocaeli'de polis ve jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı.

Sahte kimlik taşıdıkları belirtilen şüpheliler işlemleri için Denizli'ye getirildi.

Gözaltına alınan E.K'nin, nişandan ayrıldığı Ş.K'yi yaklaşık 2 yıl önce Kocaeli'de kaçırarak alıkoyduğu, kadının kendi imkanlarıyla kurtulduğu, daha sonra yakalanan zanlının da kısa bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Bu arada silahlı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobile binen 3 kişiye, bir başka araçtan inen şüphelinin tabancayla ateş etmesi yer alıyor.

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