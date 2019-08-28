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Denizli'de eşini bıçaklayan kişi tutuklandı

Denizli’de boşanma aşamasında olduğu eşini boğazından ve vücudunun farklı yerlerinden bıçaklayan kişi, tutuklandı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:29
Denizli'de eşini bıçaklayan kişi tutuklandı

Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesinde23 yaşındaki eşi Hafize Kurban'ı bıçakla ağır yaralayan ve polis tarafından yakalanan Uğur Kurban, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Uğur Kurban'ın emniyetteki ifadesinde, kendisini aldattığını öne sürdüğü eşinden boşanmak istediğini, eşinin kabul etmediğini, bu nedenle tartışma yaşadıklarını, çocuklarından birinin de başkasından olduğundan şüphelendiğini, DNA testi yaptırılmasını istediğini söylediği öğrenildi.

Uğur Kurban'ın babası Şerafettin Kurban da adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, boşanma davasını açan kişinin basında iddia edildiği gibi gelini değil oğlu olduğunu belirterek oğlunun aldatıldığı için mağdur olduğunu ileri sürdü. 

Öte yandan boğazı, koltuk altı ve göğsünden yaralanan Hafize Kurban'ın Pamukkale Üniversite Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği, hayati tehlikeyi henüz atlatamadığı öğrenildi.

Denizli'de dün yaşanan olayda tartıştığı eşinin 3 yerinden bıçakladığı kadın hastaneye kaldırılmış, zanlı yakalanmıştı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:29
  1. Denizli
  2. Pamukkale ilçesi İncilipınar Mahallesi
  3. Hafize Kurban'ın Pamukkale Üniversite Hastanesi

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