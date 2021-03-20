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Gündem Denizli'de elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi
Gündem

Denizli'de elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde inşaatta çay yaparken elektrik akımına kapıldığı belirtilen işçi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-20 16:37:00 -
Denizli'de elektrik akımına kapılan işçi yaşamını yitirdi

Şemikler Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan işçilerden Erol Altıngeyik (40), binanın 8. katında semaverle çay hazırlamak isterken elektrik akımına kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Altıngeyik müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, inşaatta çalışanların ifadesini aldı.

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